"التدريب التقني" تشارك في معرض ومؤتمر "خدمات الحج والعمرة"

تشارك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، في معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة "التحول نحو الابتكار" والذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج ضيوف الرحمن تحت رعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 21 –23 مارس 2022 الجاري في جدة سوبر دوم.
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني، أن المشاركة في هذا المعرض تؤكد أهمية خدمة ضيوف الرحمن، وغرس روح التطوع وحب العمل وخدمة الآخرين في نفوس أبناء وبنات الوطن، وإظهار الدور الجبار الذي تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من شتى بقاع الأرض.
وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بتنفيذ عدد من المهام في إطار خدمة ضيوف الرحمن في مواسم الحج بعدد من برامجها المهنية والتقنية من خلال ما تهتم به من تقديم خدمات فنية متخصصة وبتعاون مثمر وتنسيق مستمر مع كافة أجهزة الدولة العاملة في المشاعر المقدسة.
وأضاف "القرني" أن المؤسسة ستعرض من خلال جناحها التعريف بدورها في خدمة ضيوف الرحمن، وكذلك تعريف الزوار ببرامج "الشراكات الإستراتيجية" التي تعد أحد الحلول النموذجية التي تساند القطاع الخاص لخلق فرص التوطين تحقيقاً لتوجهها لتأهيل الشباب السعودي من خلال البيئة العملية المناسبة والتدرج الوظيفي والتطور المستمر وصولاً إلى تخريج متدربين منتجين مؤهلين للحصول على فرص وظيفية.
وكشف بأن المؤسسة واكبت نحو هذا التوجه استحداث تخصصات الحج والعمرة في الكلية التقنية بمكة المكرمة للبنين والبنات، بالإضافة إلى تخصصات الفندقة والضيافة التي تستهدف تأهيل الكوادر السعودية لتلبية حاجة قطاع الخدمات في المشاعر المقدسة من الأيدي الماهرة .
ودعا "القرني" المهتمين بزيارة المؤتمر والمعرض التركيز على التحول نحو الابتكار لإحـداث نقلـة نوعيـة تتماشـى مـع تطـورات منظومـة الحـج والعمـرة الجديـدة ومخرجات برنامج ضيوف الرحمن، وبنـاء شـراكات إستراتيجية مـع القطاعيـن الحكومـي والخـاص للعمل على المشاريع المسـتقبلية، بالإضافـة إلى طـرح الفـرص الاستثماريّة الممكنـة وذلـك للارتقاء بالخدمـات المقدمـة لضيـوف الرحمـن.