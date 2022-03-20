"التدريب التقني" تشارك في معرض ومؤتمر "خدمات الحج والعمرة"

وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بتنفيذ عدد من المهام في إطار خدمة ضيوف الرحمن في مواسم الحج بعدد من برامجها المهنية والتقنية من خلال ما تهتم به من تقديم خدمات فنية متخصصة وبتعاون مثمر وتنسيق مستمر مع كافة أجهزة الدولة العاملة في المشاعر المقدسة.