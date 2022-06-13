"التدريب التقني والمهني" تستعد للتحول لنظام الثلاثة فصول.. هذه أهدافه

أنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطوير مناهجها وخططها التدريبية وتهيئة الميدان للتحول لنظام الثلاثة فصول للعام التدريبي المقبل، وذلك للاستثمار الأمثل لجميع الموارد المتاحة, وتحقيقًا لقرار مجلس الوزراء بشأن التقويم الجديد للعام القادم.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن تدشين الخطة الاستراتيجية للتعليم والتدريب بالمملكة سيكون لها أثر في مواكبة مرحلة التحولات النوعية التي تعيشها المملكة، وسيساهم في رفع جودة المخرجات وإضافة مهارات نوعية مستمرة ومركزة، حيث سيكون المتدرب في رحلة تدريبية ميسرة، كما سيساهم في تحقيق الاستقرار من خلال الموازنة بين الجوانب النظرية والتطبيقية، ويساعد في تطوير الخطط التدريبية ورفع جودة المخرجات.
وذكر الدكتور الفهيد أن المؤسسة اطلقت برنامجًا متكاملاً لهذا التحول ليتم بكل سلاسة، وهو إجراء تطويري يتسق مع نظام التعليم العام والجامعي. وأن المؤسسة تهدف من خلال هذا التطوير لرفع جودة المخرجات وفق ما يتطلبه سوق العمل، وإتاحة فرصة أكبر للمتدرب للتحصيل العلمي والمهاري، وكذلك الاستفادة المثلى من المنشآت التدريبية والتجهيزات والموارد البشرية العاملة في قطاعات التدريب بالمؤسسة.
من جهة أخرى أوضح نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله المرزوق أن هذا التحول جاء تطبيقاً لتوجهات الدولة حفظها الله، والتي تحرص على تحقيق تطبيق أعلى المعايير في مجال التعليم والتدريب، مؤكداً أن المؤسسة بدأت مبكراً في تشكيل اللجان وعقد الاجتماعات للبدء في تطبيق التحول مع مطلع العام المقبل، حيث تم تطوير اللوائح والأدلة وبناء الأطر بجميع التخصصات وتطوير المعايير المهنية وعكس ذلك على الخطط التدريبية، كما أن هناك تطويرًا للأنظمة الإلكترونية التي تسهل عملية تطبيق التحول كبوابة التسجيل ونظام التسجيل (رايات).
وأضاف الدكتور آل مرزوق أنه سيتم تطبيق هذا التحول لنظام الثلاثة فصول على الكليات التقنية والمعاهد الثانوية الصناعية، كما أكد على وجود خطة لتهيئة الميدان وتعريفهم بهذا التغيير والميزات التي سيحققها مما يسهل عملية التغير وتطبيق هذا النظام بالجودة والسلاسة المطلوبة وتفعيل قنوات التواصل لتحقيق التحول بالجودة المطلوبة.