"التدريب التقني والمهني" تستعد للتحول لنظام الثلاثة فصول.. هذه أهدافه

من جهة أخرى أوضح نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله المرزوق أن هذا التحول جاء تطبيقاً لتوجهات الدولة حفظها الله، والتي تحرص على تحقيق تطبيق أعلى المعايير في مجال التعليم والتدريب، مؤكداً أن المؤسسة بدأت مبكراً في تشكيل اللجان وعقد الاجتماعات للبدء في تطبيق التحول مع مطلع العام المقبل، حيث تم تطوير اللوائح والأدلة وبناء الأطر بجميع التخصصات وتطوير المعايير المهنية وعكس ذلك على الخطط التدريبية، كما أن هناك تطويرًا للأنظمة الإلكترونية التي تسهل عملية تطبيق التحول كبوابة التسجيل ونظام التسجيل (رايات).