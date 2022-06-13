"التدريب التقني والمهني" تقر تحويل 8 أفرع إلى كليات تقنية مستقلة

وشمل التحول كلاً من الكلية التقنية بالقوز، الكلية التقنية بأحد رفيدة، الكلية التقنية بالأرطاوية، الكلية التقنية بالعيص، الكلية التقنية بحبونا، الكلية التقنية بحقل، الكلية التقنية بديمة، الكلية التقنية بالعيدابي، ليصل بذلك عدد الفروع التي تم تحويلها إلى كليات تقنية مستقلة (20) فرع كلية.