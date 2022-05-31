"التدريب العدلي" يدشن البرنامج التدريبي للمعاهد القضائية لدول مجلس التعاون

وتهدف دورة "بناء الحقيبة التدريبية" إلى تمكين المشارك من مهارات ومنهجيات بناء الحقائب التدريبية، وتوظيف الأدوات والنماذج اللازمة، لتصميم وتطوير المحتوى التدريبي، وإكساب المتدرب المعارف والخبرات التي تساعده على ذلك بدرجة عالية من الاحترافية.