"التراث" تفتح المواقع التراثية للزوّار في مختلف مناطق المملكة

وفي منطقة الرياض يستقبل قصر الإمارة في الغاط زوّاره من الأحد إلى الخميس من 9 صباحًا إلى 5 عصرًا، والجمعة والسبت من 2 إلى 8 مساءً. وقرية شقراء التراثية، وقرية أشيقر التراثية من الأحد إلى الخميس من 9 صباحًا إلى 12 مساءً، ثم من 4 إلى 10 مساءً، والجمعة والسبت من الساعة 1 مساءً إلى 10 مساءً. وقرية الشعراء التراثية من الأحد إلى الخميس من 9 صباحًا إلى 12 مساءً، ثم من 4 إلى 10 مساءً، والجمعة والسبت من الساعة 4 مساءً إلى 10 مساءً. وقرية عودة سدير التراثية من الخميس إلى السبت من 4 إلى 10 مساءً.