"التربية العربي لدول الخليج" يوقّع 8 مذكرات تفاهم

وقد تنوّعت معروضات ومشاركات المكتب خلال فترة هذا الحدث الدولي، الذي استهدف المشاركة والتفاعل المباشر مع شريحة واسعة من المتحدثين في المؤتمر والزوار والمختصين والأساتذة، والشركات والمؤسسات ذات الصلة بقطاعات التعليم، إلى جانب عقد الورش المتخصصة وتعزيز العلاقات ودعم مشروعات وفرص العمل المشترك التي أتاحتها فعاليات هذا المعرض الدولي.