"التربية العربي لدول الخليج" يوقّع 8 مذكرات تفاهم

وقع مكتب التربية العربي لدول الخليج، خلال أيام انعقاد المؤتمر الدولي للتعليم 2022؛ ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات ومؤسسات ومنظمات محلية ودولية ذات صلة بالنشاطات والبرامج والأبحاث والدراسات المتعلقة بالتعليم.
جاء ذلك برعاية المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن العاصمي؛ إذ تشمل هذه الاتفاقيات تقديم خدمات تدريبية وتحكيم واعتماد البرامج التدريبية.
وتغطي المذكرات مجالات التعاون مع المؤسسات الإقليمية، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة، والقيام بالبحوث والمشروعات المشتركة، وتبادل المعلومات والإصدارات والخبرات في مجالات التدريب، والترجمة وطباعة الكتب والأدلة، والأنظمة الإلكترونية المتخصصة في جوانب التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية.
ويشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في فعاليات المعرض المصاحب لأعمال "المؤتمر الدولي للتعليم 2022"، الذي نظمته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال 1443هـ "8-11 مايو 2022م".
وقد تنوّعت معروضات ومشاركات المكتب خلال فترة هذا الحدث الدولي، الذي استهدف المشاركة والتفاعل المباشر مع شريحة واسعة من المتحدثين في المؤتمر والزوار والمختصين والأساتذة، والشركات والمؤسسات ذات الصلة بقطاعات التعليم، إلى جانب عقد الورش المتخصصة وتعزيز العلاقات ودعم مشروعات وفرص العمل المشترك التي أتاحتها فعاليات هذا المعرض الدولي.
وشهد جناح المكتب خلال أيام المؤتمر زيارات لعدد من وزراء التربية والتعليم ومديري ورؤساء الجامعات ومديري التعليم وضيوف المؤتمر والمهتمين بالشأن التعليمي بقطاعاته المختلفة الجامعية والتعليم العام.