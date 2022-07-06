الترحيل الطبي يكمل جاهزيته لخدمة الحجاج بأكثر من 150 من العاملين

وأشار قائد فريق الترحيل الطبي بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز المروان إلى توزيع 11 منسقاً من منسوبي الهيئة مع الجهات ذات العلاقة (الدفاع المدني - الأمن العام والموحدة 911) لتسهيل مهام الفرق الإسعافية مع القطاعات الأخرى والتعاون المشترك في سبيل سرعة الوصول للمصاب والتعاون في تسهيل إجراءات العبور للمساهمة في توفير الوقت والجهد بنقل المصابين إلى أقرب موفر للخدمة الطبية الكاملة، كما طوّرت الهيئة الجانب التقني في غرفة العمليات؛ لتحقيق أعلى نسبة لسرعة الاستجابة، ويعملون في 3 فترات على مدى الـ24 ساعة يومياً.