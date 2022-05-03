"الترفيه" تحتفي بأيتام "إنسان" بمناسبة عيد الفطر في "البوليفارد"

وبعد الانتهاء من الحفل، الذي نظم تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ وحضره بعض من ذوي شهداء الواجب؛ تم توزيع الهدايا التذكارية والألعاب عليهم، وسط سعادة غامرة، موجهين شكرهم للهيئة على المعايدة التي تقام للعام الثاني على التوالي.