"الترفيه" تطلق النسخة الثانية من "رحلة إبداعية حول المملكة"

وفيما تهدف الرحلة الإبداعية إلى تغطية معظم المناطق السعودية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها عبر عدة محطات؛ تشهد هذه الرحلة تطورات نوعية في المحطات التسع المُزمَعة، أبرزها في حجم وأعداد المشاركين المُرتَقبين ونوعية الاختصاصات المشاركة، فضلًا عن التجهيزات المرافقة لاستيعاب الآلاف من المتقدمين والمتأهّلين ضمن محطات الرحلة الإبداعية، إلى جانب التركيز بشكل مكثّف على تجارب الأداء للمشاركين، وذلك تحت إشراف نخبة من المحكّمين الأساتذة والمختصّين المشهود لهم في قطاعَي الإعلام والترفيه من السعودية وغيرها من بلدان المنطقة.