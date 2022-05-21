"التركي": إنذار ثم غرامة 100 ريال عن كل متر طولي لمن لم يلتزم بقرار تسوير الأراضي الفضاء

أكد مدير عام التراخيص بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس محمد التركي، أن إيقاع غرامة 100 ريال عن كل متر طولي لمن لم يلتزم بقرار تسوير الأراضي الفضاء، وذلك ابتداءً من 1 يوليو 2022، وذلك بحسب العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات المالية، مفيدًا بأن ذلك يتم بعد أن ينذر صاحب الأرض؛ تُسجل عليه الغرامة، ويلزم بتسوير الأرض تجنبًا لتكرار المخالفة.