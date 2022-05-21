"التركي": إنذار ثم غرامة 100 ريال عن كل متر طولي لمن لم يلتزم بقرار تسوير الأراضي الفضاء

أكد مدير عام التراخيص بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس محمد التركي، أن إيقاع غرامة 100 ريال عن كل متر طولي لمن لم يلتزم بقرار تسوير الأراضي الفضاء، وذلك ابتداءً من 1 يوليو 2022، وذلك بحسب العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات المالية، مفيدًا بأن ذلك يتم بعد أن ينذر صاحب الأرض؛ تُسجل عليه الغرامة، ويلزم بتسوير الأرض تجنبًا لتكرار المخالفة.
وقال لبرنامج "ياهلا" إن التطبيق في المرحلة الأولى على 10 محاور في خمس مناطق الرياض وجدة ومكة والمدينة والدمام، مبينًا أن الأراضي الفضاء هي التي لم يتم إنشاء أي إصدار أي رخص تجارية أو يُقام عليها أي نشاط تجاري.
ولفت إلى أنه عند تسوير الأراضي الفضاء بـ"الشبوك" ينبغي أن تلزم ببعض المواصفات الفنية لتغيير "الشبك" إلى شكل جمالي، موضحًا أن قرار تسوير الأراضي الفضاء يهدف إلى تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري وحماية الأراضي من التعديات وإلقاء مخلّفات البناء أو استخدامها كمواقف للسيارات التالفة وغيرها.