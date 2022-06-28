"التركي": جهود وخطوات لمتابعة تحقيق توصيات اللجنة السعودية الجيبوتية

نوه رئيس الوفد السعودي في اللجنة السعودية الجيبوتية المشتركة وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتخطيط وتطوير القطاع الدكتور منصور التركي بالتقدم الملموس في أعمال اللجنة الذي انعكس على محضر اللجنة في دورتها الرابعة التي اختتمت أعمالها في الرياض.
وأكد التركي أن المملكة وجمهورية جيبوتي بلدان شقيقان تربطهما علاقات متينة، مفيدًا بأن عمل اللجنة مركَّز على تفعيل مجموعة من التوصيات والمبادرات في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى تكثيف الجهود ووضع خطوات للمتابعة تكفل تحقيق التوصيات؛ وذلك لتحقيق تطلعات القيادة في البلدين الشقيقين.
وأشاد بالتعاون الكبير من سفارتَيْ البلدين، لتذليل أي صعوبات تقف في وجه فرق العمل لاستمرار وتطوير هذه العلاقات والدفع بها للأمام في المرحلة القادمة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود من ممثلي القطاعات من الطرفين للوصول إلى الدورة الخامسة بتقدم يعكس الطموح.