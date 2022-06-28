"التركي": جهود وخطوات لمتابعة تحقيق توصيات اللجنة السعودية الجيبوتية

وأشاد بالتعاون الكبير من سفارتَيْ البلدين، لتذليل أي صعوبات تقف في وجه فرق العمل لاستمرار وتطوير هذه العلاقات والدفع بها للأمام في المرحلة القادمة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود من ممثلي القطاعات من الطرفين للوصول إلى الدورة الخامسة بتقدم يعكس الطموح.