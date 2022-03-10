"التركي": مكة ستشهد الكثير من المشروعات والخطط المستقبلية

من جانبه أجاب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، المهندس عبدالرحمن فاروق عداس، عن العديد من الاستفسارات حول العشوائيات، وتحديدًا النكاسة والكدوة والشراشف وغيرها، متحدثًا عن الخطط والدراسات التي سيتم تنفيذها حسب المخطط، مشيرًا إلى اختلاف العشوائيات في مكة عن جدة، وهو يرد على سؤال عن أسباب سرعة تنفيذ إزالة العشوائيات في جدة وتأخرها في مكة، وأن هناك ظروفًا مجتمعية ونظامية تحتاج الهيئة توفيرها في مكة لاستمرار مشاريع التطوير.