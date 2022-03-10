"التركي": مكة ستشهد الكثير من المشروعات والخطط المستقبلية

كشف أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي، عن وجود كثير من المشروعات والخطط المستقبلية التي ستنفذ في مكة؛ منها ما يتعلق بالخدمات العامة وتسمية الشوارع وغيرها.
وأشار "التركي" إلى لقاءاته الدائمة بفريق عمل الأمانة في أكثر من مجال، وقال: إن مكة تستحق تقديم أقصى ما يمكن من الخدمات، مشيرًا إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، بالخطط التطويرية لمكة، معتبرًا أن إزالة العشوائيات في جدة تختلف عن مكة في كثير من الظروف؛ لاختلاف الضوابط والتملك وغيره.
وكشف التركي عن أهمية مشروع مسار الواجهة الحضارية للعاصمة المقدسة.
جاء ذلك في الحفل الذي أقامه الشيخ عبدالرحمن فقيه بمنزله بمكة؛ تكريمًا لأمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي. وشارك الشيخ عبدالرحمن فقيه بالعديد من الأحاديث من واقع خبرته في المشاريع التطويرية في مكة؛ مشروع شركة مكة، ومشروع جبل عمر، والتي تُعد أول مشاريع تطوير العشوائيات في مكة؛ كما أطلق عليها الشيخ أحمد الحمدان. كما شارك العميد م. توفيق حسن جوهرجي.
من جانبه أجاب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، المهندس عبدالرحمن فاروق عداس، عن العديد من الاستفسارات حول العشوائيات، وتحديدًا النكاسة والكدوة والشراشف وغيرها، متحدثًا عن الخطط والدراسات التي سيتم تنفيذها حسب المخطط، مشيرًا إلى اختلاف العشوائيات في مكة عن جدة، وهو يرد على سؤال عن أسباب سرعة تنفيذ إزالة العشوائيات في جدة وتأخرها في مكة، وأن هناك ظروفًا مجتمعية ونظامية تحتاج الهيئة توفيرها في مكة لاستمرار مشاريع التطوير.
وشارك في الحوار وزير الحج والعمرة السابق الدكتور محمد صالح بنتن، الذي تحدث عن ظروف مكة المختلفة لظروف الحج والعمرة عن بقية المناطق.
كما شارك في الحوار التربوي الإعلامي خالد الحسيني، بسؤال لأمين العاصمة المكلف صالح التركي، عن أبرز المشاريع البلدية التي ستشهدها العاصمة المقدسة.
حضر المناسبة الرئيس التنفيذي لشركة "كدانة" للتنمية والتطوير حاتم حامد مؤمنة؛ وهي شركة سعودية مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تأسست في يناير 2021، وتعد المطور الرئيس بالمشاعر المقدسة وحماها، وأمين مركز الإدارة الشاملة التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور بسام غلمان، والشيخ محمد صالح صيرفي، ومحمد برهان سيف الدين، ورئيس غرفة مكة هشام محمد كعكي الذي شارك في الحوار، ورجل الأعمال إبراهيم عساس متحدثًا عن مشروع تطوير الكدوة، ورجل الأعمال الشيخ إبراهيم العيسى، ورجال الأعمال: طارق ووليد وزياد بسام البسام، ومحمد عبدالصمد القرشي، ومساعد أمين العاصمة المهندس عصام تريمي، وعدد من أعضاء الغرفة، ومجموعة من رجال الأعمال، وعدد من رؤساء البلديات الفرعية وقياديي الأمانة.
وكانت المناسبة فرصة للحوار بين المسؤول والحضور في العديد من القضايا المتعلقة بمستقبل مكة المكرمة في ظل الرؤية التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030.