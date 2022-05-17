التزامًا بالتعهدات ودعمًا للسلام.. كيف تجنبت المملكة الانحياز في أزمة أوكرانيا؟

إدانة الحرب

في الجهة المقابلة، لا تعني الشراكة السعودية الروسية في قيادة أوبك بلاس، الموافقة على الحرب في أوكرانيا؛ بل إن الرياض ترى في الحوار أفضل السبل لحل الأزمة، وظهر ذلك في اتصال هاتفي تَلَقّاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أبريل الماضي، وأكد خلاله مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا ويحقق الأمن والاستقرار.