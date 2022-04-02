التزامًا بقرار الأمانة.. "السوبيا المكية" داخل عبوات بلاستيكية بدل الأكياس

ويعد مشروب السوبيا أحد المشروبات التي اشتهرت بها مكة المكرمة؛ حيث ما إن يدخل شهر رمضان إلا وتنتشر بسطات السوبيا بشكل لافت في الطرقات والشوارع، خاصة في الفترة التي تسبق وقت الإفطار بساعات قليلة.