التزامًا بقرار الأمانة.. "السوبيا المكية" داخل عبوات بلاستيكية بدل الأكياس

في الوقت الذي اشترطت فيه أمانة العاصمة المقدسة استبدال أكياس السوبيا بعبوات بلاستيكية مطابقة للمواصفات القياسية قبل دخول شهر رمضان بأيام، شهدت بسطات السوبيا المنتشرة في الشوارع والطرقات بمكة المكرمة التزامًا بقرار الاستبدال مع أول أيام الشهر الكريم.
ووثقت "سبق" من خلال بسطات ومحلات بيع السوبيا، تزامنًا مع بداية أيام الشهر الكريم؛ حرص أصحاب البسطات والمحلات على عرض مشروب السوبيا داخل عبوات بلاستيكية بدل الأكياس البلاستيكية؛ تنفيذًا لقرار أمانة العاصمة المقدسة الذي سبق دخول الشهر بأيام.
ويعد مشروب السوبيا أحد المشروبات التي اشتهرت بها مكة المكرمة؛ حيث ما إن يدخل شهر رمضان إلا وتنتشر بسطات السوبيا بشكل لافت في الطرقات والشوارع، خاصة في الفترة التي تسبق وقت الإفطار بساعات قليلة.