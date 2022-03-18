التسجيل من هنا.. 600 فرصة وظيفية تنتظر ذوي الإعاقة في "تمكين"

تنظّم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، الأحد المقبل ولمدة يومين، "معرض تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل" الذي يهدف إلى ربط الكفاءات من الأشخاص ذوي الإعاقة مع القطاعات كافة؛ وذلك ‏بالتعاون مع الجهات المشاركة في المعرض؛ حيث يتجاوز عدد فرص العمل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في المعرض أكثر من ٦٠٠ فرصة وظيفية ‏تقدمها أكثر من 50 جهة عمل من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي.