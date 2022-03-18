التسجيل من هنا.. 600 فرصة وظيفية تنتظر ذوي الإعاقة في "تمكين"

تنظّم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، الأحد المقبل ولمدة يومين، "معرض تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل" الذي يهدف إلى ربط الكفاءات من الأشخاص ذوي الإعاقة مع القطاعات كافة؛ وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة في المعرض؛ حيث يتجاوز عدد فرص العمل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في المعرض أكثر من ٦٠٠ فرصة وظيفية تقدمها أكثر من 50 جهة عمل من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي.
كما يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة كافة الاستفادة من المعرض لمَن هم خارج مدينة الرياض من خلال زيارة المعرض الافتراضي، ويمكن التسجيل لحضور المعرض أو للاستفادة من ورش العمل المقامة على هامش المعرض من خلال الرابط: https://events.malga.com/cart-new/checkout/6
يأتي المعرض تحقيقاً لمستهدفات هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تتضمن ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم وتمكينهم في سوق العمل والمجتمع تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تعزيز اندماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.