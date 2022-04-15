"التشغيل والصيانة" برئاسة المسجد النبوي.. منظومة متكاملة وخطط لتحسين جودة العمل

واستمراراً لجهودها اليومية في المسجد النبوي تقوم الإدارة بالإشراف، والمتابعة على تشغيل الإنارة في المسجد النبوي وسطحه وساحاته ومواقف السيارات والبدروم، بالإضافة إلى عمل جولات ميدانية للتأكد من متابعة سير الأعمال على مدار 24 ساعة حيث تقوم يوميًا بـ30 جولة ميدانية على السلالم الكهربائية والمصاعد و25 جولة على الساحات ومواقف السيارات و28 جولة ميدانية داخل المسجد والسطح والبدروم.