التشكيلي السعودي "زهير طولة" ينضم إلى عالم "NFT" ويطلق أولى مجموعاته

أعلن الفنان التشكيلي السعودي زهير طولة، وبإشراف حساب @saudiNFTclub، وهو حساب اختصاصي في تقنية NFT، عن إطلاق وتوثيق مجموعته الأولى first Collection وعرضها في الموقع العالمي opensea.
وقال "زهير طولة": "الحمد لله على هذه الخطوة التي -بإذن الله- ستفيد في نشر الفن التشكيل السعودي إلى العالم الخارجي".
وأضاف: "بهذه المناسبة أشكر القائمين والمسؤولين في حساب saudiNFTclub@ على تقديم الخبرات الفنية لي لإتمام هذه الخطوة، حيث قاموا بجميع الخطوات الفنية والتقنية والإدارية، مع الإشارة إلى أنني لست أول فنان يخطو هذ الخطوة، فقد سبقني الكثير من الفنانين في أمريكا وأوروبا وحتى في السعودية".
وأكد زهير طولة: "أعتقد أننا بحاجة إلى أن نواكب التقنيات الحديثة التي تهدف إلى خدمة الفن التشكيلي وتوثيقه ونشره وأيضاً الفائدة المادية".
وحول تقنية الـ NFT أوضح: "لست متعمقاً بشكل كبير في علوم التقنية، لكن أشكر القائمين في حسابsaudiNFTclub@ على تبسيط الأمور لي، لأنني فنان في الدرجة الأولى وأهتم بلوحاتي وألواني".
وقال: "عموماً، تقنية #NFT هي اختصار لعبارة Non fungible token أي الرموز غير القابلة للاستبدال، ما يحدث هنا أن هذه التقنية تحول اللوحة إلى صيغة رقمية برموز محددة، ويتم حفظها في شبكة عالمية تسمى الـ Blockchain".
وأضاف: "هذا يعني أنه حينما تسجل عملك وتحوله إلى صيغة الـ #NFTs فأنت الوحيد الذي يملك الرمز الرقمي الخاص، ويمكنك لاحقاً بيع نسخ منه وتحتفظ بالنسخة الأساسية، أو بمعنى آخر حينما تحول عملك بصيغة #NFTs يتم تسجيلها على شبكة الـ Blockchain، أي أنه لا يمكن إجراء عملية نسخ المحتوى ولصقه. وهذه الشبكة تسجل ملكيتك لها، وبإمكانها تتبع أي عملية بيع لنسخ لها".
وحول استفادة الفنان التشكيلي من هذه التقنية، قال: "للتوضيح فقط، بشكل عام، يستفيد من NFT كل من يملك محتوى مثل: لوحات فن تشكيلي، ورسم، محتوى نصي، صور، مقاطع فيديو، لعبة، رسوم، موسيقى، مقاطع صوتية، أغاني خاصة، تذكارات شخصية، نماذج، كاراكتر".
وأردف: "الهدف الرئيس هو أن يصبح لكل محتوى فني "أصل رقمي له" يتم تسجيله رسمياً على شبكة الـ Blockchain ولا يمكن نسخه أو استبداله إلا بإذن من المالك، وحتى لو تم بيعه سيظل هو له حق الـ Royalty أو الملكية الأساسية".
وختم قائلاً: "أنا مؤمن بمقولة مهمة في عالم التقنيات الجديدة: حاول أن تسبق الجميع وستكون لك الفائدة أخيراً، وتقنية NFT بدأت منذ عام 2014م تقريباً، وحققت عمليات بيع لكثير من الفنانين، لا تحضرني الآن أرقامها، لكن الجميع بطبيعة الحال استفاد، سواء صاحب العمل الفني من لوحات فن وغيره والمشترين أيضاً".