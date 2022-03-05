التشكيلي السعودي "زهير طولة" ينضم إلى عالم "NFT" ويطلق أولى مجموعاته

وحول استفادة الفنان التشكيلي من هذه التقنية، قال: "للتوضيح فقط، بشكل عام، يستفيد من NFT كل من يملك محتوى مثل: لوحات فن تشكيلي، ورسم، محتوى نصي، صور، مقاطع فيديو، لعبة، رسوم، موسيقى، مقاطع صوتية، أغاني خاصة، تذكارات شخصية، نماذج، كاراكتر".