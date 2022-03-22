"التعاون الإسلامي" تؤكّد أهمية إدارة المخاطر المتعلقة بالمياه

ولفتت المنظمة إلى أنه على الرغم من أن الماء جزءٌ من حياتنا اليومية، إلا أنه لم يتم الاعتراف به وإدارته كمورد أساسي ضروري لحياة الإنسان، فالإدارة المستدامة للمياه الجوفية هي الحل للنقص المتزايد في المياه وسوء نوعية المياه والجفاف الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وسيؤدي استمرار إهمال مصادر المياه الجوفية، إلى تفاقم مشكلات المياه في عديد من الدول الأعضاء في المنظمة، كما سيؤدي إلى تغيرات اقتصادية وديموغرافية تؤثر سلبًا على تنميتها الاجتماعية والاقتصادية.