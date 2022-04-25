"التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها حق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه المحتلة

من جهته، ألقى المندوب الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى المنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني، كلمة قال فيها: "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال ترؤسه للقمة العربية التاسعة والعشرين التي عُقِدت في مدينة الظهران، أكد أن فلسطين هي قضيتنا الأولى، وأن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين، مؤكداً في الوقت نفسه أنها ستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة، وأن القضية الفلسطينية تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي، ومحور اهتمامنا جميعاً حتى يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على كل حقوقه المشروعة التي كفلتها لهم قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".