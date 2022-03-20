"التعاون الإسلامي" تؤكّد دعمها للسعودية لحماية أراضيها ومنشآتها الاقتصادية

وأكد طه؛ مجددًا أن منظمة التعاون الإسلامي تدين هذه الممارسات الإجرامية التي تنفّذها ميليشيا الحوثية، وتقف إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ومنشآتها الاقتصادية.