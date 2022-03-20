"التعاون الإسلامي" تؤكّد دعمها للسعودية لحماية أراضيها ومنشآتها الاقتصادية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجمات الإرهابية الأخيرة لميليشيا الحوثي، التي استهدفت أعياناً مدنية ومنشآت اقتصادية حيوية في المملكة.
وعبّر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه؛ عن شجبه وإدانته بأشد العبارات استمرار الميليشيا الحوثية في استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية.
وأكد طه؛ مجددًا أن منظمة التعاون الإسلامي تدين هذه الممارسات الإجرامية التي تنفّذها ميليشيا الحوثية، وتقف إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ومنشآتها الاقتصادية.