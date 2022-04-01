"التعاون الإسلامي" تجدّد إدانتها للاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على السعودية والإمارات والشعب اليمني

وتؤكّد الأمانة العامة أن عدم تصنيف الولايات المتحدة هذه الجماعة بالإرهابية، على الرغم من الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها ضد الأهداف المدنية في المملكة والإمارات، وتلك التي كشفها تقرير فريق خبراء مجلس الامن المعني باليمن، والمنشأ بموجب القرار رقم 2140، سيشجّع هذه الجماعة الارهابية على التمادي في أعمالها العدائية الغادرة ضد المدنيين والأهداف المدنية، والتعنت في الاستجابة لدعوات الجلوس على طاولة الحوار.