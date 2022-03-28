"التعاون الإسلامي" تدعو الولايات المتحدة إلى إعادة تصنيف "الحوثي" جماعة إرهابية

وأكدت الأمانة العامة أن عدم تصنيف الولايات المتحدة هذه الجماعة بالإرهابية على الرغم من الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها ضد الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتلك التي كشفها تقرير فريق خبراء مجلس الأمن المعني باليمن والمنشأ بموجب القرار رقم ٢١٤٠، يُشجِّع هذه الجماعة الإرهابية على التمادي في أعمالها العدائية الغادرة ضد المدنيين والأهداف المدنية، والتعنت في الاستجابة لدعوات الجلوس على طاولة الحوار.