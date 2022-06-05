"التعاون الإسلامي" تدين إساءة مسؤول في الحزب الحاكم بالهند للرسول الكريم

وتأتي هذه الإساءات في سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للإسلام في الهند وفي إطار الممارسات الممنهجة ضد المسلمين بها والتضييق عليهم، خاصة في ضوء مجموعة من القرارات بمنع الحجاب في المؤسسات التعليمية في عدد من الولايات الهندية وعمليات هدم ممتلكات المسلمين، إضافة إلى تزايد أعمال العنف ضدهم.