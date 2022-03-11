"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداء على مصفاة تكرير البترول بالرياض

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، الاعتداء الجبان بطائرة مسيرة، الذي استهدف مصفاة تكرير البترول بالرياض، مجددة استنكارها الشديد للأعمال العدائية المتكررة ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وأراضيها.