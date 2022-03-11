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"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداء على مصفاة تكرير البترول بالرياض

"طه" يؤكد تضامن المنظمة مع المملكة وتأييد خطواتها لحماية أراضيها
"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداء على مصفاة تكرير البترول بالرياض
واس
واس

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، الاعتداء الجبان بطائرة مسيرة، الذي استهدف مصفاة تكرير البترول بالرياض، مجددة استنكارها الشديد للأعمال العدائية المتكررة ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وأراضيها.

وندد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، بأشدّ العبارات، بهذا العمل الإجرامي التخريبي، في انتهاك للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية وأمنهما.

الرياض
الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي
مصفاة تكرير البترول

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