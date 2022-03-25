"التعاون الإسلامي" تدين العمليات العدائية المتواصلة للحوثيين على السعودية

وأكد الأمين العام مجددًا أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تشيد بما يتحلى به تحالف دعم الشرعية في اليمن من ضبط النفس من أجل إنجاح المشاورات بين اليمنيين، تقف إلى جانب السعودية، وتدعم كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها، ومنشآتها الاقتصادية.