"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجمات الإرهابية المتكررة في الصومال

كما دانت التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في بلدة بلدوين بوسط الصومال، حيث استهدف الأول نائبة كانت تسعى إلى إعادة انتخابها في البرلمان الحالي، بينما استهدف الآخر محيط أحد المستشفيات بها، وقد أديا الى سقوط العشرات من الضحايا.