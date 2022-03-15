"التعاون الإسلامي" تدين جرائم الإعدامات الميدانية بحق الشعب الفلسطيني

أدانت منظمة التعاون الاسلامي بشدة، جرائم الإعدامات الميدانية المتلاحقة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين اليوم، مما يرفع حصيلة الذين سقطوا منذ مطلع العام الجاري إلى 20 مواطنًا فلسطينيًا، إضافة إلى جرح مئات المواطنين الفلسطينيين، عادة ذلك تصعيدًا خطيرًا في الجرائم والاعتداءات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.