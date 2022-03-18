"التعاون الإسلامي" ترحب بمبادرة دول الخليج لاستضافة مشاورات يمنية في السعودية

وأشاد معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه بمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي من شأنها رأب الصدع بين الأشقاء اليمنيين، داعيًا جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط في هذه المبادرة شديدة الأهمية لوقف نزيف الدم اليمني والتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع في اليمن إعلاء لمصالح الشعب اليمني ودعمًا للأمن والاستقرار في المنطقة.