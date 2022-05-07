"التعاون الإسلامي" تشارك في مؤتمر الوحدة الإسلامية بأبوظبي

تشارك منظمة التعاون الإسلامي، بدعوة من وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة نهيان مبارك آل نهيان، في مؤتمر الوحدة الإسلامية في أبوظبي، الذي ستنطلق أعماله غدًا ولمدة يومين، وينظمه المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة تحت شعار: الوحدة الإسلامية: المفهوم، والفرص، والتحديات. وسيدور الحوار حول فكرة الوحدة الإسلامية في ضوء الفرص والتحديات التي تتعامل معها المجتمعات الإسلامية في القرن الحادي والعشرين.