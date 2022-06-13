"التعاون الإسلامي" تعرب عن قلقها إزاء استمرار معاناة مسلمي الروهينجا في ولاية راخين

وأعرب العتيق عن تقدير المنظمة لجهود المنظمات الإقليمية، ولا سيما رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان)، في تيسير التوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية في ميانمار، بما في ذلك الحث على التنفيذ الكامل لاتفاق الخمس نقاط، مرحبًا بالتنسيق الوثيق بين المبعوث الخاص لرئيس الآسيان بشأن ميانمار والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، حيث من المأمول أن يساعد هذا التآزر في تخفيف معاناة أقليات الروهينجا المسلمة.