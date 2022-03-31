"التعاون الخليجي": أجواء المشاورات اليمنية فاقت كل التوقعات

وقال "العويشق": الأجواء بالمشاورات اليمنية فاقت كل التوقعات، والمجال مفتوح لكل اليمنيين للمشاركة بالمشاورات، ويعول اليمنيون على هذه المشاورات تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي في تشكيل تحول مهم لبناء كتلة تاريخية ووطنية تمثل مركز الثقل في إنقاذ اليمن على خطى مسارات السلام وصولا إلى بناء الدولة الحديثة.