"التعاون الخليجي": أجواء المشاورات اليمنية فاقت كل التوقعات

قدّم عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وشؤون المفاوضات في مجلس التعاون الخليجي، ملخصًا لتطورات المشاورات اليمنية-اليمنية التي تعقد في الرياض برعاية مجلس التعاون.
وقال "العويشق": الأجواء بالمشاورات اليمنية فاقت كل التوقعات، والمجال مفتوح لكل اليمنيين للمشاركة بالمشاورات، ويعول اليمنيون على هذه المشاورات تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي في تشكيل تحول مهم لبناء كتلة تاريخية ووطنية تمثل مركز الثقل في إنقاذ اليمن على خطى مسارات السلام وصولا إلى بناء الدولة الحديثة.
وتشمل مشاورات الرياض 6 محاور، وتركز أجندة المشاورات على المحاور السياسية، والاقتصادية والتنموية، والأمنية ومكافحة الإرهاب، والإغاثية والإنسانية، والاجتماعية، والإعلامية.