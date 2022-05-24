"التعاون الرقمي" و"المنتدى الاقتصادي العالمي" يوقعان اتفاقية لتعزيز الاستثمار المباشر

وتضم منظمة التعاون الرقمي، التي تركز على مبادرات الاقتصاد الرقمي التي تدعم الشباب وأصحاب المشاريع الناشئة والنساء، تسع دول أعضاء يبلغ مجموع ناتجها المحلي الإجمالي نحو تريليونَي دولار أمريكي، ويبلغ عدد سكانها نحو 600 مليون نسمة، كما توفر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي فرصة قيمة في السوق للمستثمرين ورجال الأعمال على حد سواء.