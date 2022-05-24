"التعاون الرقمي" و"المنتدى الاقتصادي العالمي" يوقعان اتفاقية لتعزيز الاستثمار المباشر

وقّعت منظمة التعاون الرقمي أمس في دافوس بسويسرا، اتفاقية رائدة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لزيادة الاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر على الصعيد العالمي.
وسيحدّد الاتفاق الذي وقّعته الأمينة العامة للمنظمة ديمة اليحيى، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغه بريندي، الإصلاحات التي تهدف إلى تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر، ودعم فرص الاستثمار في الأسواق المستهدفة، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي.
وتضم منظمة التعاون الرقمي، التي تركز على مبادرات الاقتصاد الرقمي التي تدعم الشباب وأصحاب المشاريع الناشئة والنساء، تسع دول أعضاء يبلغ مجموع ناتجها المحلي الإجمالي نحو تريليونَي دولار أمريكي، ويبلغ عدد سكانها نحو 600 مليون نسمة، كما توفر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي فرصة قيمة في السوق للمستثمرين ورجال الأعمال على حد سواء.