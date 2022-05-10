"التعليمية" توقّع 5 شراكات دولية مع بيوت خبرة عالمية

وقّعت شركة تطوير للخدمات التعليمية شراكات استراتيجية مع 5 بيوت خبرة دولية للشراكة في مجالات بناء وتصميم المحتوى التعليمي وابتكار الخدمات والحلول الإلكترونية، على هامش أعمال المؤتمر والمعرض الدولي 2022 بالرياض.
واستهدفت الاتفاقيات التي وقّعها الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور منصور بن عبدالعزيز بن سلمة مع شركات ماغروهيل، وبيناري لوجيك، وسينغيج، وأوكتيفو، وتي تي آر أو، الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في بناء وتصميم المحتوى والخدمات والحلول الإلكترونية والتطوير المهني.
كما تضمّنت الأهداف مشاركة المعرفة والتجارب المميزة مع الخبرات الدولية في تقديم حلول ومنتجات جديدة تسهم في تطوير العملية التعليمية.