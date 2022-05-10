"التعليمية" توقّع 5 شراكات دولية مع بيوت خبرة عالمية

واستهدفت الاتفاقيات التي وقّعها الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور منصور بن عبدالعزيز بن سلمة مع شركات ماغروهيل، وبيناري لوجيك، وسينغيج، وأوكتيفو، وتي تي آر أو، الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في بناء وتصميم المحتوى والخدمات والحلول الإلكترونية والتطوير المهني.