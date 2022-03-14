"التعليم الإلكتروني" يدعو الراغبين في تقديم البرامج للتقديم على التراخيص

وأعلن المركز إلزامية الترخيص لمزاولة تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، حيث وضعت مهلة للجهات لتصحيح أوضاعها وفق الخطة الإلزامية، التي امتدت لمدة ستة أشهر من بدايةً من 10/ 9/ 2021م حتى 10/ 3/ 2022م، وبانتهاء هذه الخطة تكون الجهات المقدمة للبرامج والتدريب ملزمة بالحصول على التراخيص التي تمكنها من الاستمرار في مزاولة النشاط.