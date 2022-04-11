"التعليم": بدء التسجيل في برامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم، عن فتح باب التسجيل في برامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام 2022 بدءًا من اليوم عبر نظام "فارس"؛ على أن يتم إغلاق التسجيل للمتقدمين في 24 ذي القعدة 1443هـ، وإغلاق استقبال الطلبات من الإدارات التعليمية في 1 ذي الحجة 1443هـ.