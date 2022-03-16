"التعليم" تستطلع آراء مسؤوليها.. ما هو الوقت المناسب للدوام في رمضان؟

أكدت مصادر لـ"سبق" أن وزارة التعليم استطلعت آراء مديري الإدارات والمكاتب بمناطق ومحافظات السعودية حول أفضل الأوقات المناسبة لبدء اليوم الدراسي لطلاب وطالبات التعليم العام في المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية خلال شهر رمضان المبارك.
وعلمت "سبق" أن الوزارة طلبت من مديري التعليم استطلاع آراء المسؤولين التعليميين بالمناطق والمحافظات؛ للوصول إلى أفضل الأوقات المناسبة التي تدعم التحصيل العلمي في الشهر الكريم؛ وذلك لحصر الآراء كافة من الإدارات، وإجراء تحليل من جانب تربوي واجتماعي؛ ليكون القرار الصادر متوافقًا مع الرؤية الشاملة لمسؤولي التعليم آخذًا في اعتباره أيضًا الازدحام المروري للمناطق والمدن، وأوقات النوم للطلاب والطالبات خلال شهر رمضان.
كما أوضح "المصدر" أن الوزارة تحرص بشكل دائم على دراسة قراراتها بشكل متكامل بالنظر إلى آراء منسوبي التعليم في الميدان التعليمي.