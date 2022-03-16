"التعليم" تستطلع آراء مسؤوليها.. ما هو الوقت المناسب للدوام في رمضان؟

وعلمت "سبق" أن الوزارة طلبت من مديري التعليم استطلاع آراء المسؤولين التعليميين بالمناطق والمحافظات؛ للوصول إلى أفضل الأوقات المناسبة التي تدعم التحصيل العلمي في الشهر الكريم؛ وذلك لحصر الآراء كافة من الإدارات، وإجراء تحليل من جانب تربوي واجتماعي؛ ليكون القرار الصادر متوافقًا مع الرؤية الشاملة لمسؤولي التعليم آخذًا في اعتباره أيضًا الازدحام المروري للمناطق والمدن، وأوقات النوم للطلاب والطالبات خلال شهر رمضان.