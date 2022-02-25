"التعليم" تضم 82 مدرسة ثانوية في العام الدراسي القادم‎

وافقت وزارة التعليم على ضم 82 مدرسة ثانوية في التعليم العام في بعض مناطق المملكة بداية من العام الدراسي القادم 1444هـ.

ومن بين المدارس التي شملها قرار وزارة التعليم بمحافظة الخرمة، تقرر ضم مدرسة الهجرة الثانوية (بنين) إلى مدرسة الخرمة الثانوية (بنين)، وكذلك تقرر ضم مدرسة الهجرة الثانوية (بنات) إلى المدرسة الثانوية الأولى بالخرمة للبنات، على أن يتم تنفيذ القرار بعد انتهاء العام الدراسي الحالي 1443هـ.

وتهدف وزارة التعليم من وراء قرار ضم المدارس الثانوية في التعليم العام؛ لرفع الكفاءة التشغيلية واستثمار الكوادر البشرية للعام الدراسي 1444هـ.

وتتولى إدارات التعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة العمل على وضع خطة للاستفادة من المباني الحكومية للمدارس المضمومة، والعمل على إنهاء عقود المباني المستأجرة.

وشمل القرار توجيه المعلمين في المدارس المضمومة، لإشباع الاحتياج في المدارس القائمة.