"التعليم" تعالج خللاً فنياً في أنظمة تقنية بنتائج الأول والثاني ابتدائي

وأوضح حساب "تواصل" لخدمة المستفيدين التابع لوزارة التعليم عن معالجة الخلل الفني المحدود في الأنظمة التقنية لبعض المستخدمين والذي ترتب عليه إرسال نتائج الصف الأول والثاني ابتدائي، مما يؤكد استمرار العملية التعليمية دون توقف وفق ما أقرته وزارة التعليم، وما تم اعتماده من لوائح وأنظمة؛ لسير العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثالث واستكمالها خلال شهر رمضان المبارك دون أي تغيير.