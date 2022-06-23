"التعليم" تفتح التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

وتشمل إجراءات النقل المطوّرة لشـــاغلي الوظائف التعليمية تطوير عناصر المفاضلة وفق آليات مرنة لتصبح سنة التقديم نقاطاً عن كل سنة حتى العام 1443هـ، بما يحفظ حقوق المتقدمين، ويتيح لهم مرونة في تعديل الرغبات، وكذلك استبدال خدمة 20 سنة "بتاريخ التعيين"، وذلك بمنح كل متقدم ربع نقطة عن كل سنة خبرة، إلى جانب التطوير في درجة الأداء الوظيفي باحتساب متوسط الأداء لعامين سابقين بدلاً من عام واحد، بما يسهم في تحفيز المعلمين ويعطي فرصة إضافية لمن تأثر تقييمهم في سنة التقديم لأسباب خارجة عن إرادتهم.