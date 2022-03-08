"التعليم" تكشف نسبة مشاركة النساء في القطاعات التعليمية والمناصب العليا

كشفت وزارة التعليم عن زيادة نسبة مشاركة المرأة في القطاعات التعليمية، وتقلدها المناصب القيادية العليا، خلال الأعوام الماضية.
وأشارت في تقرير لها بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس كل عام؛ إلى تجاوز عدد القيادات النسائية في التعليم 1300 امرأة، وعمل أكثر من 33 ألف امرأة كعضوة هيئة تدريس، بينما تعمل حوالي 397 ألف امرأة معلمات، وذلك من خلال توفير البيئة الوظيفية المناسبة للمرأة، وتقديم العديد من البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير أداء عملها؛ بهدف زيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وحققت وزارة التعليم منجزات عديدة ضمن جهودها؛ لتمكين ومشاركة المرأة في القطاع التعليمي؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تعزيز أدوارها القيادية في المؤسسات التعليمية، إضافةً إلى دعم مساهماتها في البرامج التنموية بالمدارس والجامعات.
وقدّمت الوزارة حزمة من البرامج والمبادرات التي تدعم مشاركة المرأة في مجال العلوم، وتمكينها في مجالات البحث والابتكار والتطوير؛ وذلك لرفع نسب مشاركتها في البحث العلمي بكافة مجالاته، وتفعيل دورها في معالجة القضايا ذات الأولويات الوطنية؛ حيث أسهمت ريادة المرأة في مجال البحث والابتكار والتطوير بارتفاع في نسبة النشر العلمي المصنّف بنسبة 91% خلال الثلاث سنوات الماضية، إضافةً إلى زيادة نسبة استشهاد الأوراق العلمية للباحثات إلى 52%، وتتميز المرأة في مجالات العلوم المختلفة، مثل العلوم الصحية والطبية، والعلوم الأساسية، العلوم الهندسية، والتقنية وعلوم الحاسب.
ونشرت وزارة التعليم صورًا لعدد من القياديات في مجال التعليم، وعبرت عن فخرها بهن بمناسبة الاحتفاء في يوم المرأة العالمي.