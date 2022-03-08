"التعليم" تكشف نسبة مشاركة النساء في القطاعات التعليمية والمناصب العليا

وأشارت في تقرير لها بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس كل عام؛ إلى تجاوز عدد القيادات النسائية في التعليم 1300 امرأة، وعمل أكثر من 33 ألف امرأة كعضوة هيئة تدريس، بينما تعمل حوالي 397 ألف امرأة معلمات، وذلك من خلال توفير البيئة الوظيفية المناسبة للمرأة، وتقديم العديد من البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير أداء عملها؛ بهدف زيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين.