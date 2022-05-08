"التعليم" تنشر جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع السادس

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جداول دروس الحصص اليومية، للصفوف الدراسية، للأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثالث، عبر قنوات "عين"، ومنصة "مدرستي".
وبيّنت الوزارة أن بث الدروس سيكون عبر قنوات "عين" على تردد (12437)؛ وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية (الأول، والثاني، والثالث)، من الساعة 7:30 صباحًا، ويعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h
وشهد اليوم انتظام طلبة التعليم العام والجامعي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، بعد قضائهم إجازة عيد الفطر المبارك، مستكملين رحلتهم التعليمية والعودة لمقاعدهم الدراسية، ومتابعة انتظام حضورهم وفق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة، وتفعيل الشراكة مع أولياء الأمور والأسر؛ لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه خلال الفصل الدراسي الثالث.