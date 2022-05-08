"التعليم" تنشر جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع السادس

وبيّنت الوزارة أن بث الدروس سيكون عبر قنوات "عين" على تردد (12437)؛ وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية (الأول، والثاني، والثالث)، من الساعة 7:30 صباحًا، ويعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h