"التعليم" تنوه بشراكة المدارس والأسر في تهيئة الطلاب خلال الاختبارات

وأكدت وزارة التعليم أهمية الشراكة الفاعلة بين المدارس والأسر في دعم وتهيئة الطلبة خلال أيام الاختبارات التي تستمر طوال هذا الأسبوع، لا سيما طلبة المرحلة الابتدائية الذين يؤدون أول اختباراتهم حضورياً بعد انقطاع مدة عامين بسبب جائحة كورونا، وذلك من خلال تهيئة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم الطلبة، وتوفير البيئة المنزلية المناسبة للاستذكار، والمحافظة على التغذية الجيدة والنوم الكافي للأبناء، ومشاركتهم في تنظيم أوقاتهم وتعزيز الثقة في أنفسهم.