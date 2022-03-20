"التعليم": يسمح بإجراء اختبار بديل لهذه الفئة من الطلاب

وجهت وزارة التعليم الإدارات التعليمية بالبدء في اختبار الطلاب الذين تجاوزت أعمارهم الثانية عشرة عامًا وغير المحصنين، والذين لم يتمكنوا من أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي؛ بإجراء اختبار بديل الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣ في الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي الثالث، حضوريًا في المدارس وفي لجان خاصة يتم تجهيزها بالاحترازات الصحية اللازمة.