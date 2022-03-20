"التعليم": يسمح بإجراء اختبار بديل لهذه الفئة من الطلاب

وجهت وزارة التعليم الإدارات التعليمية بالبدء في اختبار الطلاب الذين تجاوزت أعمارهم الثانية عشرة عامًا وغير المحصنين، والذين لم يتمكنوا من أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي؛ بإجراء اختبار بديل الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣ في الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي الثالث، حضوريًا في المدارس وفي لجان خاصة يتم تجهيزها بالاحترازات الصحية اللازمة.
وشددت الوزارة في حال لم يتلق هؤلاء الطلاب الجرعات المطلوبة للتحصين؛ يتم تحويلهم في الفصل الثالث إلى نظام الانتساب حسب ضوابط وشروط الانتساب التي وردت في المذكرة التفسيرية للائحة تقويم الطالب ١٤٤٣ بعد إبلاغ أولياء أمورهم ومعالجة وضعهم في نظام نور.