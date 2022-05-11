التقرير الثالث للمؤشر الإيجاري يكشف عن أكثر من 104 آلاف صفقة

وتُمكّن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، وفيلا، ودور)، أو (محل، معرض، ومكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار من المعروض العقاري الذي يلائم احتياجه، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها الخدمة خلال فترات يحددها المستفيد، مع إمكانية استخدام الخرائط التفاعلية، ويمكن الوصول للخدمة عبر منصة "سكني" عبر الرابط https://sakani.sa/reports-and-data.