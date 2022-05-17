التقويم الدراسي الجديد يتضمن حالة نادرة في عودة المعلمين لا تحدث كل عام.. تعرَّف عليها

حظي التقويم الجديد الخاص بالعام الدراسي المقبل بنسبة كبيرة من الرضا في أوساط المعلمين عمَّا يخص عودتهم التي ستكون مع طلابهم غرة شهر صفر من عام 1444هـ؛ إذ سيتمكنون من التمتع بإجازة 60 يومًا.
واتفق معلمون عبر "تويتر" على أن إجازة نهاية العام الدراسي الممتدة لشهرين لا ينبغي أن يُنظر إليها بمعزل عن الإجازات الطويلة نسبيًّا التي يحصل عليها جميع مَن يعملون في المنظومة التعليمية خلال العام الدراسي، سواء الإجازات المطولة، أو تلك التي تفصل بين كل فصل دراسي وآخر، إضافة إلى إجازات اليوم الوطني ويوم التأسيس وعيد الفطر المبارك، وتبلغ نحو 10 إجازات.
ويتضمن التقويم الدراسي الجديد عودة المعلمين مع طلابهم في اليوم الأول من العام الدراسي، وهي من الحالات النادرة جدًّا التي يعودون بها مع أبنائهم الطلبة؛ إذ سيوفر تزامن العودة استمتاعًا أكثر بالإجازة الصيفية، وليس ببعيد عنهم زملاؤهم الإداريون الذين سيعودون لمدارسهم قبل أقل من أسبوع من انطلاق العملية التعليمية.
وأكد معلمون أن آلية توزيع الإجازات على مدار العام الدراسي، وبخاصة بعد اعتماد الوزارة ثلاثة فصول دراسية للمرة الأولى في تاريخها، بدءًا من العام الدراسي الجاري، تتيح للمعلمين والطلاب استثمار هذه الإجازات، والاستفادة منها بشكل متوازن على مدار العام.