التقويم الدراسي الجديد يتضمن حالة نادرة في عودة المعلمين لا تحدث كل عام.. تعرَّف عليها

واتفق معلمون عبر "تويتر" على أن إجازة نهاية العام الدراسي الممتدة لشهرين لا ينبغي أن يُنظر إليها بمعزل عن الإجازات الطويلة نسبيًّا التي يحصل عليها جميع مَن يعملون في المنظومة التعليمية خلال العام الدراسي، سواء الإجازات المطولة، أو تلك التي تفصل بين كل فصل دراسي وآخر، إضافة إلى إجازات اليوم الوطني ويوم التأسيس وعيد الفطر المبارك، وتبلغ نحو 10 إجازات.