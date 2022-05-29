القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالرياض تزور الطائف.. وتؤكد: نفخر بتعزيز الشراكة مع السعودية

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تفخر بتعزيز الشراكة مع المملكة العربية السعودية في العديد من القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والسياحة، والترفيه، والصحة، والتعليم. ومع ظهور فرص جديدة في مجالات مثل الطاقة الخضراء والمتجددة والنقل والتكنولوجيا، تظل الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بأن تكون الشريك المفضل للمملكة.