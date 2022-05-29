القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالرياض تزور الطائف.. وتؤكد: نفخر بتعزيز الشراكة مع السعودية

التقى محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار آل سعود، اليوم القائم بأعمال البعثة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، مارتينا سترونغ، إثر زيارتها محافظة الطائف لبحث التحول الاقتصادي الإيجابي الرائع للمنطقة؛ كونها إحدى المناطق التي تتمتع بإمكانيات تنموية وسياحية كبيرة. كما التقت أعضاء الغرفة التجارية ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري.
وقالت السيدة مارتينا سترونغ: "إن رؤية 2030 تُعتبر فرصًا لتوثيق التعاون بين بلدَيْنا". مضيفة: "نحن في الولايات المتحدة الأمريكية نريد أن نكون الشريك الأقوى والأكثر نشاطًا في العمل على تنفيذ رؤية 2030".
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تفخر بتعزيز الشراكة مع المملكة العربية السعودية في العديد من القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والسياحة، والترفيه، والصحة، والتعليم. ومع ظهور فرص جديدة في مجالات مثل الطاقة الخضراء والمتجددة والنقل والتكنولوجيا، تظل الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بأن تكون الشريك المفضل للمملكة.
وأضافت بأن القنصلية الأمريكية في جدة والبعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية تقدمان الدعم للمستثمرين السعوديين الذين يسعون للاستثمار في الولايات المتحدة.
وذكرت سترونغ القائم بأعمال البعثة أن فِرقها جاهزة للحضور والعمل على تعزيز الشراكات الناجحة بالفعل، والبدء في تعاون جديد، هنا وفي الولايات المتحدة.