"التليدي": العلاقات السعودية-المصرية متميزة وتعيش فترة ازدهار غير مسبوقة

وأوضح لـ"سبق": "دائمًا ما كانت السعودية تنظر لمصر كحليف وشريك دائم في المنطقة. وما المساهمة الاقتصادية السعودية الأخيرة، ودخول صندوق الاستثمارات العامة بثقله، إلا تأكيد أن الرياض لن تسمح لأي ظرف اقتصادي بتهديد القاهرة مهما كانت التحديات التي أرخت بثقلها على الاقتصاد العالمي أجمع".