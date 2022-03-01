"التليدي": الوقفة السعودية تجاه لبنان تعكس اهتمام القيادة بالفئات المحتاجة

جاء الدعم السعودي بالتنسيق مع فرنسا للأشقاء في لبنان ضمن جهودها لدعم الفئات المحتاجة بكل الدول عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، فالمملكة شعارها دائماً الإنسانية أولاً، والدعم الأخير للبنان يستهدف صغار السن بتقديم الغذاء والحليب لهم، ضمن آلية عمل مشتركة تضمن وصول المساعدات بعيداً عن حزب الله، وميليشيا التطرف.

وقال المحلل السياسي يحيى التليدي: "السعودية دولة داعمة لكل أشقائها العرب؛ تاريخها في هذا المجال ناصع، وإستراتيجيتها ثابتة، وبالنسبة للبنان هي أكبر الداعمين للشعب اللبناني بالتاريخ وبالأرقام، فالسعودية لم تخذل الشعب اللبناني، ولكن نخبه وتياراته السياسية هي التي تخلت عنه، فالدعم السعودي للشعب اللبناني تتحدث عنه الأرقام على مدى عقود".

وأشار: "وبناءً على ذلك يأتي القرار السعودي بتمويل عدة مشاريع إنسانية أولية لمساعدة الشعب اللبناني ضمن جهود المملكة البارزة لدعم استقرار الدول العربية وتنميتها؛ ليؤكد أن الرياض تقدّر الشعب اللبناني ولا تحمّله جريرة تجاوزات حكومة بلا قرار ولا هوية".

واختتم: "السعودية اليوم وكل يوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وشعبها المجيد، تواصل جهودها المستمرة وإخلاصها الدائم في تقديم الدعم والمساعدة لأشقائها العرب والمسلمين، والعالم بأسره، وتعزيز حقوق الإنسان؛ حرصاً منها على إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاجين، وتتعامل معهم بتاريخها المجيد وأصالتها العظيمة، وفقاً لمبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وقيمها الإنسانية".