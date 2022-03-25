"التليدي" تخاذُل المجتمع الدولي يجعل أمن الطاقة العالمي في خطر

كشف المحلل السياسي يحيى التليدي أن ما قامت به ميليشيا الحوثي الإيرانية من تصعيد خطير هذا اليوم باستهدافها منشآت حيوية في السعودية يؤكد السلوك الإجرامي لهذه الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أنها لا تريد أي حل سياسي يضمن السلام والاستقرار في اليمن.