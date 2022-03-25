"التليدي" تخاذُل المجتمع الدولي يجعل أمن الطاقة العالمي في خطر

كشف المحلل السياسي يحيى التليدي أن ما قامت به ميليشيا الحوثي الإيرانية من تصعيد خطير هذا اليوم باستهدافها منشآت حيوية في السعودية يؤكد السلوك الإجرامي لهذه الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أنها لا تريد أي حل سياسي يضمن السلام والاستقرار في اليمن.
وقال التليدي: "صحيح أن الأضرار كانت محدودة بفعل كفاءة ودقة اعتراض الصواريخ المسيَّرات، ولكن هذه الاستهدافات المتكررة في الظروف العالمية الراهنة تؤكد الخطر المتزايد لهذه الميليشيا في ظل التراخي المستمر معها من القوى الكبرى في المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن".
وأضاف يقول: "النظام الإيراني ما زال يدعم الميليشيا الحوثية، ليس فقط لتعطيل المسار السلمي للأزمة اليمنية وفرض الحوثي كأمر واقع يتفرد بالسلطة، ويهدد أمن السعودية، وإنما أيضًا لتهديد إمدادات النفط والطاقة على مستوى العالم بتهديد أمن الممرات الحيوية، واستهداف المنشآت البترولية في السعودية التي تمثل أهم منتجي ومزودي النفط للعالم".
وتابع: "ميليشيا الحوثي أصبحت تتمادى وتستهدف محطات الكهرباء والمياه، ولم يكن لها ذلك لولا التراخي اللاأخلاقي من المجتمع الدولي تجاه هذه الجماعة الإرهابية، أو بالأصح تجاه إيران؛ فلم يضطلع بمسؤولية جادة لدعم مبادرات السعودية ومساعيها لتحقيق الحل السياسي للأزمة اليمنية".
واختتم: "ولم يقم كذلك المجتمع الدولي بخطوات عملية فعَّالة لإيقاف عبث الميليشيا الحوثية بتهديد منشآت النفط والطاقة في السعودية، ولا تجاه الدعم العلني والمستمر من إيران لهذه الميليشيا الإرهابية. تخاذُل المجتمع الدولي يضع أمن الطاقة العالمي على المحك، ويجعل الأزمة اليمنية أشد تعقيدًا، وينذر بانفجار أزمة جديدة، تُضاف إلى الأزمات المعقدة الخطيرة التي يشهدها العالم الآن".