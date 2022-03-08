"التليدي" عن العلاقات السعودية المصرية: حالة توحّد ومسيرة إيجابية

وقال التليدي: نحن أمام حالة توجه إلى وحدة في المصالح والأهداف بين الرياض والقاهرة من غير شعارات رنانة بل عبر خطط عملياتية هادفة ما يعني بأن مسيرة إيجابية قد انطلقت نحو تعزيز الشراكة السعودية المصرية في مختلف المجالات لا سيما في ظل توافر مقومات النجاح لديهما وتعدد الإمكانات والفرص الاقتصادية والاستثمارية.